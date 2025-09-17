Lavori sulle tangenziali di Milano | ecco quando e in che punto chiuderanno la Est e la Ovest

Diverse chiusure serali e notturne sulle tangenziali milanesi per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza e per la riorganizzazione dello svincolo di Mecenate. A essere coinvolte sono la Tangenziale Ovest e la Est, le due arterie ai lati opposti della mappa.Le chiusure sulla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it