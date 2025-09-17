Lavori in corso da parte di Ireti in via Fontanesi | deviate le linee Gtt 3 e 15 nelle giornate di giovedì 18 e venerdì 19 settembre

Continuano i lavordi i manutenzione da parte di Ireti che, nelle giornate di giovedì e venerdì – 18 e 19 settembre – interesseranno il tratto stradale di via Fontanesi, in zona Vanchiglietta. Per questo motivo, in entrambe le giornate, subiranno deviazioni le linee del tram 3 e del tram 15. 🔗 Leggi su Torinotoday.it