Lavori all' ufficio postale di Sinagra entra in funzione quello mobile

Messinatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Sinagra da oggi è oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.La continuità dei servizi ai cittadini è garantita attraverso un ufficio postale mobile ubicato in piazza Sandro Pertini, operativo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - ufficio

