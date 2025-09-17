Lavori all' ufficio postale di Sinagra entra in funzione quello mobile
Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Sinagra da oggi è oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.La continuità dei servizi ai cittadini è garantita attraverso un ufficio postale mobile ubicato in piazza Sandro Pertini, operativo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
