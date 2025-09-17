Lavori a Giovi scatta la sospensione idrica in diverse strade
Disagi in vista per diverse famiglie salernitane residente a Giovi. Per eseguire interventi sulla rete idrica in via San Pio da Pietralcina (angolo via Casa De Rosa), sarà sospesa l’erogazione idrica venerdì 19 settembre 2025 dalle ore 10 alle 15 in via Casa De Rosa, via Incarto, via San Pio da. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
