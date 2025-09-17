Lavoratori minacciati di esser licenziati sindacato sul piede di guerra | Vengono ricattati
“I lavoratori sono sottoposti a soprusi con contestazioni ambigue e minacce di licenziamenti perchè chiedono di sopperire alla mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro e di avere mezzi a norma”. E' la denuncia della segreteria regionale Flaica Uniti cub per gli operatori ecologici della. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Ferrara, lavoratori agricoli sfruttati e minacciati: arrestato pakistano
I dazi minacciano il tessuto economico e sociale del Lazio. Sono almeno 20 i settori minacciati, 10 mila i posti di lavoro a rischio e 150 mila le lavoratrici e i lavoratori che potrebbero subire effetti negativi. Il servizio del Tgr Lazio dedicato all’incontro di doman - facebook.com Vai su Facebook
