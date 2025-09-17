Lavoratore in sciopero aggredito davanti all’azienda indaga la procura
PRATO – Aggressione ai lavoratori in sciopero dell’Alba Srl, la procura apre un procedimento penale. Le ipotesi sono violenza privata e lesioni personali, nei confronti degli autori delle aggressioni, in pregiudizio del lavoratore trentenne originario del Bangladesh, che stava conducendo una protesta sindacale, assieme ad altri lavoratori anche di origine pakistana, nonché di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Al fine di ricostruire la dinamica dei fatti violenti e di individuare le responsabilità degli autori è stato disposto il sequestro delle telecamere che hanno ritratto l’area teatro dell’aggressione, ubicata in via delle Lame a Montemurlo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
