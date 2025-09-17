Lautaro a rischio per Ajax-Inter | Chivu valuta le alternative per l’attacco nerazzurro in Champions
Lautaro Martinez dell’Inter in dubbio per il match di Champions League contro l’Ajax: Chivu prepara le opzioni in attacco. L’ Inter arriva alla trasferta contro l’ Ajax con poche certezze, ma una di queste è sicuramente il capitano Lautaro Martinez, punto di riferimento offensivo e leader tecnico e mentale della squadra. Tuttavia, il capitano argentino è a rischio per il match di Champions League, a causa di un problema alla schiena che lo ha tenuto lontano dalla rifinitura di Appiano Gentile. Nonostante ciò, Lautaro ha comunque viaggiato con la squadra verso Amsterdam, segno che la sua presenza, anche solo psicologica, è troppo importante per poter essere trascurata in un match cruciale come quello contro gli olandesi. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: lautaro - rischio
Juve Inter: Lautaro Martinez a rischio per il derby d’Italia? Chivu studia le contromisure, potrebbe essere questa l’idea per il match dell’Allianz Stadium! Ultimissime
Inter, allarme Lautaro Martinez: salta la rifinitura, Ajax a rischio?
Lautaro #Martinez a rischio, la reazione di John #Heitinga L’allenatore dell’#Ajax ha scoperto tramite @tancredipalmeri che il capitano dell’#Inter non si è allenato oggi e potrebbe partire dalla panchina. - X Vai su X
Lautaro a rischio per l’esordio in Champions Chi deve giocare secondo voi in caso di forfait - facebook.com Vai su Facebook
Lautaro Martinez a rischio per Ajax-Inter, l'argentino salta la rifinitura: come sta e chi giocherebbe al suo posto; Infortunio Lautaro Martinez oggi, salta l'Ajax in Champions League? Come sta il capitano dell'Inter; Inter, allarme Lautaro Martinez: salta la rifinitura, Ajax a rischio?.
Ajax-Inter, dubbio Lautaro. Ma Chivu ha in mente un altro clamoroso cambio - L'Inter che questa sera affronterà ad Amsterdam l'Ajax nella prima giornata della Champions League 2025- Secondo fcinter1908.it
L’Ajax aspetta l’Inter, Chivu avvisa: “Sarà dura”. Lautaro in panchina? - Questo l’imperativo dell’Inter che questa sera gioca la sua prima partita in Champions. Lo riporta tuttomercatoweb.com