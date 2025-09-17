Lautaro a rischio per Ajax-Inter | Chivu valuta le alternative per l’attacco nerazzurro in Champions

Lautaro Martinez dell’Inter in dubbio per il match di Champions League contro l’Ajax: Chivu prepara le opzioni in attacco. L’ Inter arriva alla trasferta contro l’ Ajax con poche certezze, ma una di queste è sicuramente il capitano Lautaro Martinez, punto di riferimento offensivo e leader tecnico e mentale della squadra. Tuttavia, il capitano argentino è a rischio per il match di Champions League, a causa di un problema alla schiena che lo ha tenuto lontano dalla rifinitura di Appiano Gentile. Nonostante ciò, Lautaro ha comunque viaggiato con la squadra verso Amsterdam, segno che la sua presenza, anche solo psicologica, è troppo importante per poter essere trascurata in un match cruciale come quello contro gli olandesi. 🔗 Leggi su Internews24.com

