Un nuovo importante traguardo per Laura Pausini. La cantante riceverà il prestigioso Billboard Icon Award durante la serata dei Billboard Latin Music Awards 2025 a Miami. A Laura Pausini il Billboard Icon Award: “è un regalo”. Laura Pausini è tornata con un nuovo singolo “ La mia storia tra le dita “, cover di Gianluca Grignani, e ha annunciato un nuovo tour mondiale che la vedrà protagonista in giro per il mondo tra il 2026 e 2027 ( qui tutte le date ). In attesa dell’uscita del nuovo disco di cover “Io Canto 2”, la cantante italiana aggiunge al suo palmarés un altro grandissimo riconoscimento internazionale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Laura Pausini riceverà il prestigioso Billboard Icon Award: “sono onorata, è un vero regalo”