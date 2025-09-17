Laura Pausini riceve il Billboard Icon Award le sue parole di gioia

Laura Pausini aggiunge al suo palmarés un altro grandissimo riconoscimento internazionale, il prestigioso Billboard Icon Award. Laura Pausini aggiunge al suo palmarés un altro grandissimo riconoscimento internazionale. Durante i Billboard Latin Music Awards 2025 riceverà infatti il prestigioso Billboard Icon Award, consolidando il suo status di artista tra le più influenti di tutti i tempi. La cerimonia di premiazione più longeva e prestigiosa della musica latina si svolgerà il prossimo giovedì 23 ottobre dal James L. Knight Center di Miami. Il Billboard Icon Award è conferito agli artisti che vantano una carriera di grande rilievo per la musica contemporanea, e che si sono affermati come personalità più illustri del proprio genere, celebrati a livello mondiale per aver raggiunto un successo sia musicale che commerciale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

