Raoul Bova si trova al centro di una vicenda giudiziaria che ha catturato l'attenzione dei media. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Federico Monzino, pr milanese di 29 anni, con l'accusa di tentata estorsione. Cuore dell'inchiesta è la diffusione non autorizzata di audio privati che coinvolgono l'attore, noti per il loro contenuto personale e legati a una conversazione con la modella e influencer Martina Ceretti.

© Iodonna.it - L'attore è stato ascoltato in procura dove si è presentato come parte offesa, ribadendo la gravità della pressione subita