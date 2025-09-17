L' attore è stato ascoltato in procura dove si è presentato come parte offesa ribadendo la gravità della pressione subita
R aoul Bova si trova al centro di una vicenda giudiziaria che ha catturato l'attenzione dei media. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Federico Monzino, pr milanese di 29 anni, con l'accusa di tentata estorsione. Cuore dell'inchiesta è la diffusione non autorizzata di audio privati che coinvolgono l'attore, noti per il loro contenuto personale e legati a una conversazione con la modella e influencer Martina Ceretti.
Non mi piego al ricatto. Raoul Bova sentito in procura per il furto degli audio.
Audio rubati, Bova ascoltato da pm a Roma - L'attore Raoul Bova è stato ascoltato per circa un'ora in Procura, a Roma, in relazione all'indagine che lo vede parte offesa sul caso degli audio rubati. Riporta ilrestodelcarlino.it
Dagli audio intimi rubati ai ricatti social, Raoul Bova sentito in Procura a Roma. L'attore: "Ho ribadito le ragioni della mia denuncia" - Gli audio, diffusi senza consenso, riguardano una conversazione privata via chat tra l'attore e una modella. Secondo affaritaliani.it