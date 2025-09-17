L’attore di Mare Fuori Artem Tkachuk bloccato dai carabinieri | in stato di agitazione danneggia un pronto soccorso
Momenti di tensione oggi a Napoli, dove l’attore Artem Tkachuk, noto per il ruolo di Pino ‘o Pazzo nella serie Rai Mare Fuori, è stato bloccato dai carabinieri dopo un episodio di forte agitazione avvenuto all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini. In ospedale in stato di forte agitazione. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Tkachuk, 25 anni, è arrivato in pronto soccorso trasportato dal 118, in stato di grande agitazione. Durante la permanenza nella struttura, avrebbe spintonato personale sanitario e addetti alla vigilanza, causando attimi di caos. L’attore avrebbe inoltre danneggiato una porta e un macchinario per la ventilazione polmonare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
