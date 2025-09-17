L’attore di Mare Fuori Artem Tkachuk bloccato dai carabinieri | in stato di agitazione danneggia un pronto soccorso

Ilgiornale.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione oggi a Napoli, dove l’attore Artem Tkachuk, noto per il ruolo di Pino ‘o Pazzo nella serie Rai Mare Fuori, è stato bloccato dai carabinieri dopo un episodio di forte agitazione avvenuto all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini. In ospedale in stato di forte agitazione. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Tkachuk, 25 anni, è arrivato in pronto soccorso trasportato dal 118, in stato di grande agitazione. Durante la permanenza nella struttura, avrebbe spintonato personale sanitario e addetti alla vigilanza, causando attimi di caos. L’attore avrebbe inoltre danneggiato una porta e un macchinario per la ventilazione polmonare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

l8217attore di mare fuori artem tkachuk bloccato dai carabinieri in stato di agitazione danneggia un pronto soccorso

© Ilgiornale.it - L’attore di "Mare Fuori" Artem Tkachuk bloccato dai carabinieri: in stato di agitazione danneggia un pronto soccorso

In questa notizia si parla di: attore - mare

Katia Follesa, il nuovo amore è un attore di Mare Fuori!

Giacomo Giorgio: Chi è Maddalena Botta? Età, Carriera, Instagram. Tutto sulla nuova fidanzata dell'attore di Mare Fuori

Rodrigo Guirao: età, carriera e successi dell’attore di viola come il mare

Napoli momenti di tensione al pronto soccorso | bloccato l’attore di Mare Fuori Artem Tkachuk; Artem Tkachuk di Mare Fuori al pronto soccorso in codice rosso e in forte stato di agitazione Necessario l’intervento della sicurezza | l’attore è stato denunciato.

l8217attore mare fuori artemArtem di Mare Fuori in ospedale: “Sono intervenuti i carabinieri” - Il ragazzo è arrivato in ospedale ma è stato protagonista di un diverbio. Secondo donnaglamour.it

l8217attore mare fuori artem“Artem Tkachuk di Mare Fuori al pronto soccorso in codice rosso e in forte stato di agitazione. Necessario l’intervento della sicurezza”: l’attore è stato denunciato - “Giunto in codice rosso e in forte stato agitazione, avrebbe dato in escandescenza rendendo necessario l’intervento della sicurezza ” oggi, mercoledì 17 settembre, al pronto soccorso del Vecchio ... Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: L8217attore Mare Fuori Artem