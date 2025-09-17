L’Atalanta si inchina ai campioni | lezione del Psg 4-0 al Parc des Princes
Parigi. Campioni d’Europa per un motivo. Anzi, più d’uno. Lo sottolineano i tifosi della Virage Auteuil, che srotolano uno striscione con esposta la prima Champions League della loro storia. Lo ribadiscono in maniera ancora più potente i giocatori in campo, scaricando sull’ Atalanta tutta la loro qualità, tecnica, rapidità, ferocia. Il risultato? Una disfatta nerazzurra, di quelle che non si dimenticano, prima nella prestazione che nel risultato. Era una missione quasi impossibile, è vero, ma Ivan Juric sperava comunque in un esordio migliore: al Parc des Princes il Psg ne segna tre, infligge alla Dea la prima sconfitta della League Phase. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: atalanta - inchina
L’Atalanta si inchina ai campioni: il Psg è troppo forte, 4-0 al Parc des Princes
Stefano Pioli s'inchina alla superiorità del Napoli di Antonio Conte - facebook.com Vai su Facebook