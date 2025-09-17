L’Atalanta sfida il Psg campione e Juric sceglie Musah titolare a centrocampo | Orario e dove vedere il match in tv

Esordio peggiore non poteva esserci. La nuova Atalanta di Ivan Juric giocherà la prima partita della Champions League 202526 in casa del Paris Saint-Germain campione d’Europa, oggi 17 settembre. Calcio d’inizio alle ore 21:00, al Parc des Princes. Una partita a cui i bergamaschi arrivano con diverse novità rispetto alle edizioni passate: sarà la prima senza Gasperini in Europa, ma non ci sarà anche Ademola Lookman, protagonista nelle stagioni precedenti e nella finale di Europa League del 2024. Tanti i “nuovi” in maglia nerazzurra pronti a esordire nella massima competizione europea con l’Atalanta, tra cui Musah che giocherà per la prima volta dal 1?. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

