L' asteroide gigante che passerà vicino alla Terra | Succede una volta ogni 10 anni
Un corpo celeste di grandi dimensioni sta per passare nelle vicinanze della Terra, ovviamente senza nessun pericolo concreto per il nostro pianeta. Si tratta dell'asteroide potenzialmente pericoloso 2025 FA22, che alle 9:42 di giovedì 18 settembre transiterà in tutta sicurezza a circa 842.000. 🔗 Leggi su Today.it
Un grande asteroide da 200m potenzialmente pericoloso si sta avvicinando velocemente alla Terra. Presto sfiorerà il nostro pianeta a una distanza di 842.000 km. "Un passaggio così ogni 10 anni"
Asteroide “vicino” alla Terra il 28 luglio 2025/ OW “sfiorerà” il nostro pianeta a 633.000 km di distanza - C'è un asteroide in transito vicino alla Terra, un masso spaziale che ci sorvolerà la prossima settimana, ecco che cosa sappiamo Un asteroide che grande come la Torre di Pisa che “sfiorerà” la Terra ... Secondo ilsussidiario.net