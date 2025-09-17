L' assurda polemica contro Marcus Thuram
Firenze, 17 settembre 2025 – Da sabato ci sono interisti scatenati per un'immagine. Quella in cui si vede Marcus Thuram che ride parlando con il fratello Khéphren. Non so di che cosa stessero parlando, ma non è importante. Sono due avversari che scherzano. Due fratelli che si vogliono bene al di là della competizione necessaria in uno sport. I problemi dell’Inter (e del calcio) sono altri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
