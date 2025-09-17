L’assistente virtuale del Ministero del Lavoro per i giovani NEET è operativo | ecco AppLI

17 set 2025

È operativo AppLI, il nuovo assistente virtuale sviluppato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con l’INPS, pensato per supportare i giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) in un percorso personalizzato di orientamento, formazione e inserimento lavorativo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

