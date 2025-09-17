L’Assessorato al Turismo di Napoli presenta ‘Secondigliano tra corti e cortili’

Anteprima24.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 8 minuti C’è una Napoli che non appare nelle guide turistiche e che spesso resta fuori dai circuiti tradizionali. A farsi ammirare stavolta è  Secondigliano, quartiere che troppo spesso viene identificato solo con la cronaca nera, ma che custodisce un patrimonio storico, architettonico e umano di grande ricchezza: ville ottocentesche con giardini nascosti, corti popolari, masserie fortificate e leggende tramandate per generazioni. È proprio per restituire voce e valore a questo territorio è nata l’iniziativa  “Secondigliano tra corti e cortili”,  promossa e sostenuta dall’ Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive  del Comune di Napoli, con  un calendario di passeggiate guidate gratuite dal 21 settembre al 23 novembre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

l8217assessorato al turismo di napoli presenta 8216secondigliano tra corti e cortili8217

© Anteprima24.it - L’Assessorato al Turismo di Napoli presenta ‘Secondigliano tra corti e cortili’

In questa notizia si parla di: assessorato - turismo

Ferragosto a Napoli, due appuntamenti gratuiti proposti dall’Assessorato al Turismo

Turismo a Napoli, nuovo record: «Ad agosto e settembre più presenze del 2024» - Una delle spie principali del cambiamento portato dal rinascimento turistico napoletano è la destagionalizzazione dei flussi di visitatori. Lo riporta ilmattino.it

Turismo, Eurostat: per Napoli 14,3 milioni di turisti (+400mila) nel 2024 - Turismo, Roma scavalca Parigi e diventa la seconda meta in Europa nel 2024 dopo Maiorca, con il primo posto per incremento di presenze rispetto all’anno precedente. Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: L8217assessorato Turismo Napoli Presenta