Tempo di lettura: 8 minuti C’è una Napoli che non appare nelle guide turistiche e che spesso resta fuori dai circuiti tradizionali. A farsi ammirare stavolta è Secondigliano, quartiere che troppo spesso viene identificato solo con la cronaca nera, ma che custodisce un patrimonio storico, architettonico e umano di grande ricchezza: ville ottocentesche con giardini nascosti, corti popolari, masserie fortificate e leggende tramandate per generazioni. È proprio per restituire voce e valore a questo territorio è nata l’iniziativa “Secondigliano tra corti e cortili”, promossa e sostenuta dall’ Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, con un calendario di passeggiate guidate gratuite dal 21 settembre al 23 novembre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’Assessorato al Turismo di Napoli presenta ‘Secondigliano tra corti e cortili’