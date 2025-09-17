L' asilo nido aziendale della Asp di Frosinone sarà realizzato
L’ASP Frosinone compie un passo fondamentale verso il potenziamento dei servizi alla persona. Questa mattina è stato firmato il contratto di appalto con l’impresa Ardeatina Appalti S.r.l., aggiudicataria della gara espletata ai sensi del D.Lgs. 362023, e contestualmente consegnato il cantiere. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: asilo - nido
Nuovo asilo nido a Fiumicino, l’Amministrazione chiarisce documenti alla mano
“Caldo insopportabile all’asilo nido. Bimbi stremati, così non dormono”
Maltrattamenti all’asilo nido, un’altra condanna al risarcimento: 10mila euro al padre di un bimbo
#TG2000 - #AsiloNido cercasi, mancano oltre 35 mila posti #11settembre #asili #bambini #famiglia #NEWS #TV2000 @ForumFamiglie @FamigliaGov @tg2000it - X Vai su X
UN NUOVO ASILO NIDO PER LA NOSTRA COMUNITÀ Uno degli obiettivi centrali di questa Amministrazione, fin dall’inizio del mandato, è stato quello di valorizzare i servizi scolastici e migliorare la qualità dei nostri plessi, perché crediamo che l’ed - facebook.com Vai su Facebook
L'asilo nido aziendale della Asp di Frosinone sarà realizzato; ASP DI COSENZA AVVIA VERIFICHE SEVERE SU EPISODI SEGNALATI ALLO SPOKE DI CORIGLIANO ROSSANO; Sanità di prossimità, potenziati i servizi Asp.
Oristano, asilo nido aziendale per i dipendenti della Asl: aperti i termini per le domande - Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per usufruire del servizio di asilo nido aziendale per l’anno educativo 2024/2025 al nido ... Secondo unionesarda.it
Bonus asilo nido: le novità per il 2026, i requisiti e come fare la domanda - Novità relative al Bonus asilo nido 2026: più strutture coinvolte e rinnovo automatico della domanda su riconferma dei requisiti necessari. Da bimbisaniebelli.it