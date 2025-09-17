L' asilo nido aziendale della Asp di Frosinone sarà realizzato

L’ASP Frosinone compie un passo fondamentale verso il potenziamento dei servizi alla persona. Questa mattina è stato firmato il contratto di appalto con l’impresa Ardeatina Appalti S.r.l., aggiudicataria della gara espletata ai sensi del D.Lgs. 362023, e contestualmente consegnato il cantiere. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

