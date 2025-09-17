L' Asd Treglio si presenta e celebra l' inizio della nuova stagione sportiva con i Black Ice

Chietitoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un grande evento di fine estate, l'Asd Treglio celebra l'inizio della nuova stagione sportiva: sabato 20 settembre, a partire dalle ore 20, è prevista una festa in piazza San Giorgio, a Treglio, che farà da cornice alla presentazione ufficiale della rinnovata società sportiva. La serata. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

