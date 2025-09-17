Lascia maxi eredità al Comune di Imola

Imola, 17 settembre 2025 – Un atto di generosità destinato a lasciare un segno concreto nella comunità imolese. È quello di Ubalda Marocchi, scomparsa nell’agosto 2024 all’età di 80 anni, che con il proprio testamento ha disposto un lascito al Comune e al cimitero di Sesto Imolese, legando per sempre la sua memoria e quella dei suoi familiari al territorio. Il Consiglio comunale, con apposita delibera, approverà domani l’accettazione del legato: un terreno in via Gardi donato al Municipio “in memoria delle sorelle Iolanda e Malda Croci” e 200mila euro destinati al cimitero di Sesto Imolese per opere di miglioramento “in ricordo di Adolfo Bernabei e di sua figlia Anna Elisa”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

