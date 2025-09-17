L' Ars approva il Defr si punta sul south working | Così la Regione stimola il rientro dei cervelli
L'Assemblea regionale siciliana ha approvato il Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2026-2028. Il Defr fotografa come negli ultimi tre anni la Sicilia abbia avuto una crescita del Pil pari al +3,5%, superiore rispetto al +2,8% del Mezzogiorno e al +2% dell’Italia. Il tasso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Ambrogiana, altro passo avanti. La Regione approva il Defr 2026
Si tratta del Documento di economia e finanza regionale per gli anni 2026-2028, approvato a fine giugno dalla giunta regionale
Ars, approvati i primi articolo della “manovra quater”. E domani si vota sul Defr - Approvati stamattina i primi articoli della manovra quater e annullata la seduta pomeridiana, la commissione Bilancio dell’Ars tornerà a riunirsi domattina per proseguire l’esame del testo, mentre il ... Lo riporta lasicilia.it