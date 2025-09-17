ARezzo, 17 settembre 2025 – La 411ª Fiera del Perdono di Terranuova Bracciolini conferma la sua vocazione agricola e di valorizzazione delle produzioni di qualità con l'area agricoltura e mercato locale, organizzata in collaborazione con il Distretto Rurale e Biologico del Valdarno di Sopra e la Rete Mercato Coperto degli Agricoltori del Valdarno. Lo spazio, strutturato con aree coperte e spazi all'aperto, sarà una vera e propria piazza del gusto e dell'incontro tra produttori, cittadini e visitatori, offrendo l'occasione di scoprire e acquistare eccellenze locali e nazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L'area agricoltura e mercato locale: il cuore enogastronomico della Fiera del Perdono