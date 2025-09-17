L' area agricoltura e mercato locale | il cuore enogastronomico della Fiera del Perdono
ARezzo, 17 settembre 2025 – La 411ª Fiera del Perdono di Terranuova Bracciolini conferma la sua vocazione agricola e di valorizzazione delle produzioni di qualità con l'area agricoltura e mercato locale, organizzata in collaborazione con il Distretto Rurale e Biologico del Valdarno di Sopra e la Rete Mercato Coperto degli Agricoltori del Valdarno. Lo spazio, strutturato con aree coperte e spazi all'aperto, sarà una vera e propria piazza del gusto e dell'incontro tra produttori, cittadini e visitatori, offrendo l'occasione di scoprire e acquistare eccellenze locali e nazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: area - agricoltura
XXXI Convegno “Blave di Mortean” Mercoledì 17 settembre 2025 – ore 20.30 Mortegliano, Area Festeggiamenti – Via Tomba In un paese come Mortegliano, dove l’agricoltura è da sempre una delle colonne portanti della comunità, riflettere sul suo futur - facebook.com Vai su Facebook
L'area agricoltura e mercato locale: il cuore enogastronomico della Fiera del Perdono; Terranuova festeggia la 411ª Fiera del Perdono: tradizione, agricoltura e nuove sfide al centro della manifestazione; Prodotti freschi e locali: a Brugherio nasce il terzo mercato agricolo.
L'area agricoltura e mercato locale: il cuore enogastronomico della Fiera del Perdono - La 411ª Fiera del Perdono di Terranuova Bracciolini conferma la sua vocazione agricola e di valorizzazione delle produzioni di qualità con l'area agricoltura e mercato locale, organizzata in collabora ... Riporta lanazione.it
Agricoltura: in arrivo 90 milioni di euro per riorganizzare le catene di approvvigionamento a livello locale - La Commissione europea ha approvato, in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato, un regime italiano da 90 milioni di euro per promuovere la produzione agricola primaria, la ... Scrive ipsoa.it