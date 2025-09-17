L’arbitro ci ha danneggiati c’era un rigore per noi Poteva finire 4-2 | la rabbia di Tudor dopo Juve-Borussia
La Juventus ha cominciato con un pareggio il proprio cammino in Champions League: 4-4 contro il Borussia Dortmund, in una partita che ha visto i bianconeri sotto di due gol fino al 94esimo. Poi le reti di Vlahovic (doppietta) e di Kelly all’ultimo secondo hanno regalato un insperato punto alla squadra di Igor Tudor. Proprio l’allenatore croato – intervenuto in conferenza stampa nel post gara – ha prima elogiato la squadra per l’atteggiamento, ma ha poi criticato l’operato dell’arbitro. “Questo arbitro ci ha danneggiati, c’era un rigore per noi nel primo tempo. Questo va detto, perché con il rigore per noi e senza quello per loro poteva finire 4-2. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: arbitro - danneggiati
Tudor: «Danneggiati dall’arbitro, c’era un rigore per noi… Ma che cuore! All’intervallo eravamo morti»
Tudor a caldo contro l'arbitro di #JuventusBorussia"Ci ha danneggiati. C’era un rigore per noi, mentre il loro non c’era. Questo va detto. Oggi non ha avuto una grande giornata“ le parole del tecnico bianconero dopo il match Poi il commento alla partita, risp - X Vai su X
In #MilanBologna prima l'arbitro assegna un calcio di rigore per contatto tra Freuler e Nkunku. Poi il #Var lo richiama e gli mostra l'immagine di quel contatto. L'arbitro rivede la decisione e rimuove il penalty. Ma prima c'era stato un presunto fallo da ultimo - facebook.com Vai su Facebook