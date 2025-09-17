L’arbitro ci ha danneggiati c’era un rigore per noi Poteva finire 4-2 | la rabbia di Tudor dopo Juve-Borussia

La Juventus ha cominciato con un pareggio il proprio cammino in Champions League: 4-4 contro il Borussia Dortmund, in una partita che ha visto i bianconeri sotto di due gol fino al 94esimo. Poi le reti di Vlahovic (doppietta) e di Kelly all’ultimo secondo hanno regalato un insperato punto alla squadra di Igor Tudor. Proprio l’allenatore croato – intervenuto in conferenza stampa nel post gara – ha prima elogiato la squadra per l’atteggiamento, ma ha poi criticato l’operato dell’arbitro. “Questo arbitro ci ha danneggiati, c’era un rigore per noi nel primo tempo. Questo va detto, perché con il rigore per noi e senza quello per loro poteva finire 4-2. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

