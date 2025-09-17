L’appello pro-Leonka di Sala | Imprenditori fatevi avanti Lega e Fratelli d’Italia critici

Ilgiorno.it | 17 set 2025

"Potrebbe essere utile che imprenditori che comprendono l’utilità del Leoncavallo per Milano si facciano parte attiva. La nuova sede messa a bando dal Comune in via San Dionigi 117 non piace agli antagonisti? Siamo in trattativa. È chiaro che c’è un legame e un’affezione per la vecchia sede di via Watteau (sgomberata lo scorso 21 agosto, ndr). In teoria, se i leoncavallini potessero rimanere lì sarebbe la cosa migliore". L’apertura del sindaco Giuseppe Sala a un intervento economico di imprenditori in funzione di mecenati a favore del centro sociale riaccende la polemica sul Leonka, come vedremo tra qualche riga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

