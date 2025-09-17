L' appello dell' avvocato Callaioli Il mondo giuridico sia unito per dire stop alle guerre

Pisa, 17 settembre 2025 - "Davanti alla strage di Gaza è il momento del coraggio". Comincia così l'appello dell'avvocato pisano Andrea Callaioli a tutto il mondo giuridico per prendere una posizione netta riguardo i fatti che stanno avvenendo in Medio Oriente. "Non possiamo più restare - ha scritto in una lettera indirizzata al nostro giornale - nelle nostre aule, nei nostri studi, nei nostri uffici mentre fuori quello in cui abbiamo creduto, per cui abbiamo studiato e per cui ci impegniamo tutti i giorni sta crollando miseramente sotto il peso di centinaia di migliaia di morti, sotto tonnellate di macerie, sotto il grido di terrore ed angoscia di decine di migliaia di bambini". 🔗 Leggi su Lanazione.it

