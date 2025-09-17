L' appello dell' avvocato Callaioli Il mondo giuridico sia unito per dire stop alle guerre
Pisa, 17 settembre 2025 - "Davanti alla strage di Gaza è il momento del coraggio". Comincia così l'appello dell'avvocato pisano Andrea Callaioli a tutto il mondo giuridico per prendere una posizione netta riguardo i fatti che stanno avvenendo in Medio Oriente. "Non possiamo più restare - ha scritto in una lettera indirizzata al nostro giornale - nelle nostre aule, nei nostri studi, nei nostri uffici mentre fuori quello in cui abbiamo creduto, per cui abbiamo studiato e per cui ci impegniamo tutti i giorni sta crollando miseramente sotto il peso di centinaia di migliaia di morti, sotto tonnellate di macerie, sotto il grido di terrore ed angoscia di decine di migliaia di bambini". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: appello - avvocato
Alessandro Impagnatiello, l’avvocato dopo sentenza appello: “Soddisfatta che sia caduta la premeditazione”
Impagnatiello, l’avvocato dopo sentenza appello: “Soddisfatta che sia caduta la premeditazione”
Bambina con due mamme, la Corte d'appello dichiara legittimo l'atto di nascita. L'avvocato: «Ora è al sicuro»
Avv Giada Bernardi - Avvocato degli Animali. . UN PAIO DI PRECISAZIONI SULLA CONFERMA IN APPELLO DELLA SENTENZA DI CONDANNA DELL'UOMO CHE IL 23.01.2019 A SANTA TERESA DI GALLURA HA UCCISO IL PICCOLO GIACOMO? #s - facebook.com Vai su Facebook
L'appello dell'avvocato Callaioli Il mondo giuridico sia unito per dire stop alle guerre; Notizie di cronaca dalla Toscana e dall'Umbria.
Processo ’Mondo sepolto’. Assoluzioni e pene ridotte - Gli imputati Pepe e Guerzoni scagionati perché il fatto non costituisce reato . Segnala msn.com