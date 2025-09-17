L’app Zepp guadagnerà l’analisi delle prestazioni già disponibile in beta

Tuttoandroid.net | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultima versione beta dell'app Zepp anticipa la funzione "Analisi delle prestazioni": presto dovrebbe arrivare anche sulla versione stabile. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

l8217app zepp guadagner224 l8217analisi delle prestazioni gi224 disponibile in beta

© Tuttoandroid.net - L’app Zepp guadagnerà l’analisi delle prestazioni, già disponibile in beta

In questa notizia si parla di: zepp - guadagner

Cerca Video su questo argomento: L8217app Zepp Guadagner224 L8217analisi