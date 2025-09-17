L’Anticiclone delle Azzorre fa capolino in Italia | ultimi giorni di caldo l’autunno è alle porte!

Continua il caldo in Italia grazie all’anticiclone delle Azzorre, che resterà in Europa fino al prossimo weekend. Le previsioni meteo di giovedì 18 settembre.  Caldo anomalo per il mese di settembre nella giornata di domani, grazie all’arrivo nell’Europa centro-occidentale di un’area di alta pressione di origine subtropicale, che sta interessando anche l’Italia. – notizie.com I meteorologi de IlMeteo.it l’hanno definita “ bolla calda”.  Si tratta dell’anticiclone delle Azzorre, anomalo per il mese di settembre, che sta portando con sé temperature fuori dalla norma del periodo. 🔗 Leggi su Notizie.com

