L’antica Suburra di Roma | visita guidata e aperitivo nel cuore di Rione Monti
Con una passeggiata nel cuore del più vasto e popoloso quartiere dell’antica Roma, l’Associazione “Esperide” vi farà rivivere la storia della città eterna. La Suburra fu il primo borgo suburbano della primitiva città, situata sul Palatino. Questo quartiere, oggi corrispondente all’area del rione. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: antica - suburra
Roma, l’allarme del prefetto: «Giovani affascinati dai clan in stile Suburra. Con la droga si può guadagnare anche 30mila euro al giorno» - Il “collocamento” dei boss del narcotraffico funziona meglio di qualsiasi ufficio o annuncio di lavoro. Secondo ilmessaggero.it