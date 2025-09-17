L’antica abbazia benedettina tra le valli del Delta del Po
Emergendo dalle nebbie mattutine che avvolgono le terre di confine tra Emilia-Romagna e Veneto, l’Abbazia di Pomposa si innalza come un faro di spiritualità che da oltre mille anni veglia sulle acque del Delta del Po. Quest’isola di pietra e preghiera sorge nell’antica Insula Pomposia, un lembo di terra che un tempo galleggiava tra i rami del grande fiume e le acque dell’Adriatico, custodendo dentro le sue mura millenarie segreti che hanno plasmato la musica e la cultura occidentale. Il viaggio verso questa straordinaria testimonianza del passato inizia già lungo la Strada Romea, l’antica via che collegava il Mare del Nord a Roma, dove pellegrini medievali e moderni viaggiatori si trovano improvvisamente di fronte a una visione che sembra emergere direttamente dalle pagine di un manoscritto miniato. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
