Lanciano in migliaia per la chiusura delle Feste di settembre 2025 FOTO

Chietitoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bagno di folla per l'ultimo giorno delle Feste di settembre 2025 a Lanciano. Ieri, giorno di festa patronale, in migliaia si sono riversati in centro prima per l'omaggio alla Madonna del Ponte e poi per l'atteso concerto di Noemi. Per i numeri e un bilancio ufficiale di questa edizione n. 192. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lanciano - migliaia

Muore e i familiari lanciano migliaia di dollari sulla folla: singolare funerale a Detroit

Migliaia di persone si lanciano pomodori durante l'annuale festival "La Tomatina" nella città spagnola di Bunol, fiumi rossi scorrono per le strade.

Lanciano, in migliaia per la chiusura delle Feste di settembre 2025 [FOTO]; Feste di settembre: chiusura in bellezza; 'Ha fatto nascere i nostri figli'. Addio a Lanciano al medico Francesco Cicci Braccioli.

Cerca Video su questo argomento: Lanciano Migliaia Chiusura Feste