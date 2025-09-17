L’America rinnega Alcaraz | rivincita lampo per Sinner
Alcaraz vince lo Slam, ma nella sfida più impegnativa, al momento, sembrerebbe averla spuntata Sinner: rivincita inattesa, anche se solo simbolica. L’ultima sfida l’ha vinta Carlos Alcaraz. Battendo Jannik Sinner in finale a Flushing Meadows, ha portato a casa il secondo Slam a stelle e strisce della sua carriera. Non è stata una partita particolarmente avvincente o emozionante, ma i due fenomeni del tennis mondiale hanno comunque scritto, in ogni caso, un’altra pagina della loro, ormai atavica, rivalità. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E non ci è voluto molto perché il tennista azzurro, dopo la sconfitta agli US Open, si prendesse la sua rivincita. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: america - rinnega
Nella consueta conversazione della domenica, questa settimana a cura di Enrico Salvatori, Maurizio Turco, segretario del Partito Radicale, ha riflettuto sulle dinamiche politiche negli Stati Uniti e sullo stato della democrazia americana. "Ormai il re è nudo: è ch - facebook.com Vai su Facebook
USA. Malaguti (FdI): Parlamento Europeo negando commemorazione a Kirk rinnega se stesso https://lavocedelpatriota.it/usa-malaguti-fdi-parlamento-europeo-negando-commemorazione-a-kirk-rinnega-se-stesso-2/… via @vocedelpatriota - X Vai su X
Sinner-Alcaraz, dove vedere in tv la finale del Masters 1000 di Cincinnati - L’8 giugno al Roland Garros, sulla terra rossa di Parigi, ha vinto lo spagnolo in rimonta (tre set a due), ma il 13 ... Scrive corriere.it