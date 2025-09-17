L’America rinnega Alcaraz | rivincita lampo per Sinner

Alcaraz vince lo Slam, ma nella sfida più impegnativa, al momento, sembrerebbe averla spuntata Sinner: rivincita inattesa, anche se solo simbolica. L’ultima sfida l’ha vinta Carlos Alcaraz. Battendo Jannik Sinner in finale a Flushing Meadows, ha portato a casa il secondo Slam a stelle e strisce della sua carriera. Non è stata una partita particolarmente avvincente o emozionante, ma i due fenomeni del tennis mondiale hanno comunque scritto, in ogni caso, un’altra pagina della loro, ormai atavica, rivalità. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E non ci è voluto molto perché il tennista azzurro, dopo la sconfitta agli US Open, si prendesse la sua rivincita. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

