Negli ultimi quarant’anni l’Amazzonia brasiliana ha visto scomparire circa 50 milioni di ettari di territorio naturale, una superficie equivalente a quella della Spagna. Il dato emerge da un recete rapporto di MapBiomas, una rete internazionale composta da università, Ong e aziende tecnologiche che sfrutta le immagini satellitari per monitorare il territorio e osservare i cambiamenti ambientali, a partire da quelli collegati alla deforestazione. Perso anche il 13% della vegetazione autoctona. Secondo quanto osservato dagli esperti, tra il 1985 e il 2024 la foresta pluviale amazzonica si è ridotta per l’esattezza di 49,1 milioni di ettari, facendo anche registrare la perdita del 13% della vegetazione autoctona. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Amazzonia ha perso negli ultimi 40 anni una superficie naturale uguale alla Spagna