L’Amazzonia ha perso negli ultimi 40 anni una superficie naturale uguale alla Spagna
Negli ultimi quarant’anni l’Amazzonia brasiliana ha visto scomparire circa 50 milioni di ettari di territorio naturale, una superficie equivalente a quella della Spagna. Il dato emerge da un recete rapporto di MapBiomas, una rete internazionale composta da università, Ong e aziende tecnologiche che sfrutta le immagini satellitari per monitorare il territorio e osservare i cambiamenti ambientali, a partire da quelli collegati alla deforestazione. Perso anche il 13% della vegetazione autoctona. Secondo quanto osservato dagli esperti, tra il 1985 e il 2024 la foresta pluviale amazzonica si è ridotta per l’esattezza di 49,1 milioni di ettari, facendo anche registrare la perdita del 13% della vegetazione autoctona. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Radio1 Rai. . L'#Amazzonia brasiliana perde 52 milioni di ettari in 4 decenni; un'area di foresta pari alla superficie della Francia. "Sempre più difficile tornare indietro", dice l'ecologo dell'Università di Palermo Rafael Da Silveira Bueno nel servizio di Francesca
L'Amazzonia ha perso negli ultimi 40 anni una superficie naturale uguale alla Spagna - E la più grande foresta pluviale del mondo rischia così di arrivare a un punto di ritorno ...