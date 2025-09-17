L’aiutino fiscale che mette in difficoltà Mps Tramonta il terzo polo bancario

Ilfoglio.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci mancava solo l’aiutino fiscale al governo Meloni per mettere alla prova la nuova Montepaschi la cui scalata a Mediobanca, confermano al Foglio fonti vicine a Siena, potrebbe costare 1,5-. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

l8217aiutino fiscale che mette in difficolt224 mps tramonta il terzo polo bancario

© Ilfoglio.it - L’aiutino fiscale che mette in difficoltà Mps. Tramonta il terzo polo bancario

In questa notizia si parla di: aiutino - fiscale

Ultimo ora ha il record di biglietti, ma ha perso 600 mila euro di incassi nel 2024. Via dalla sua società il fido Coccoli, aiutino fiscale da Giuli e bonus per 2 assunti

Cerca Video su questo argomento: L8217aiutino Fiscale Mette Difficolt224