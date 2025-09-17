L’aiutino fiscale che mette in difficoltà Mps Tramonta il terzo polo bancario
Ci mancava solo l’aiutino fiscale al governo Meloni per mettere alla prova la nuova Montepaschi la cui scalata a Mediobanca, confermano al Foglio fonti vicine a Siena, potrebbe costare 1,5-. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: aiutino - fiscale
Ultimo ora ha il record di biglietti, ma ha perso 600 mila euro di incassi nel 2024. Via dalla sua società il fido Coccoli, aiutino fiscale da Giuli e bonus per 2 assunti
spedizione aiuti: L.I.D.A. Sez. Olbia - rifugio I Fratelli Minori via Dei Cestai 26 - 07026 Olbia (SS) • Estremi per donazione http : //www.lidasezolbia.it/donazioni/ • Codice Fiscale 5x1000 01976050904 - X Vai su X
PMI.it. . Il cliente di Benedetta è un architetto freelance ed è in regime forfettario da 5 anni. Le ha chiesto cosa cambia dal sesto anno in poi: se perde il regime forfettario e quanto deve pagare in più di tasse.Il regime fiscale agevolato al 5% (quello di cui ha be - facebook.com Vai su Facebook