Lage licenziati dal Benfica dopo la sconfitta di Qarabag Mourinho è stato preparato per il ritorno
Notizia fresca giunta in redazione: Il presidente del club del Benfica, Rui Costa, ha confermato la partenza di Bruno Lage in seguito alla sconfitta di shock contro Qarabag nell’apri della Champions League martedì. Avendo guidato da due gol grazie a Enzo Barrenechea e Vangelis Pavlidis, il Benfica è stato battuto 3-2 da Qarabag, che ha raccolto la loro prima vittoria in assoluto nella competizione. Il risultato significava che il Benfica non è riuscito a vincere le ultime sei partite in casa in Champions League per la prima volta nella loro storia (D2 L4), con conseguente licenziamento di Lage. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
#Benfica Via #Lage, in arrivo #Mourinho. In Turchia l'avevano fatto esonerare loro.Dopo la sconfitta con il #Qarabag il presidente esonera l'allenatore e sta chiudendo con lo "Special One" che era stato licenziato dal #Fenerbahçe proprio dopo l'uscita ai prelim - X Vai su X
Il Benfica silura Bruno Lage dopo il ko in Champions al debutto; Mourinho verso il Benfica, sarà il nuovo allenatore dopo l'esonero di Lage; Clamoroso Benfica! Qarabag fatale per Lage, arriva Mourinho.
Il Benfica esonera Lage, in arrivo José Mourinho 25 anni dopo - Dopo l’esonero di Bruno Lage, lo Special One potrebbe guidare il club già dalla prossima partita di campionato ... Da msn.com
Lage lascia il Benfica: "Non so se ora arriverà Mourinho o no, ma gli auguro il meglio" - Bruno Lage ha salutato ufficialmente il Benfica dopo l’esonero arrivato nelle scorse ore. Scrive tuttomercatoweb.com