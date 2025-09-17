Lage licenziati dal Benfica dopo la sconfitta di Qarabag Mourinho è stato preparato per il ritorno

Notizia fresca giunta in redazione: Il presidente del club del Benfica, Rui Costa, ha confermato la partenza di Bruno Lage in seguito alla sconfitta di shock contro Qarabag nell’apri della Champions League martedì. Avendo guidato da due gol grazie a Enzo Barrenechea e Vangelis Pavlidis, il Benfica è stato battuto 3-2 da Qarabag, che ha raccolto la loro prima vittoria in assoluto nella competizione. Il risultato significava che il Benfica non è riuscito a vincere le ultime sei partite in casa in Champions League per la prima volta nella loro storia (D2 L4), con conseguente licenziamento di Lage. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

