L’aeroporto di Pantelleria sarà intitolato a Giorgio Armani L’Enac | Avviate le interlocuzioni con la famiglia dello stilista
Il consiglio d’amministrazione dell’Enac ha deliberato l’avvio della procedura per intitolare l’aeroporto di Pantelleria a Giorgio Armani, morto a 91 anni lo scorso 4 settembre. Come successo con lo scalo di Malpensa (Milano), intitolato a Berlusconi, la proposta è arrivata dal ministro dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini e ora è nelle mani dell’Ente nazionale aviazione civile: «Abbiamo accolto la proposta di intitolare l’aeroporto di Pantelleria allo stilista Giorgio Armani, profondamente legato alla comunità pantesca, e disposto l’avvio di un’istruttoria e delle necessarie interlocuzioni con la famiglia dello stilista», si legge nel comunicato dell’ente che oggi 17 settembre si è riunito nello scalo dell’isola trapanese. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: aeroporto - pantelleria
Pantelleria irraggiungibile, weekend da incubo: passeggeri bloccati per 27 ore all'aeroporto di Palermo
"Luogo d'anima". Pantelleria propone di intitolare l'aeroporto ad Armani
L’aeroporto di Pantelleria sarà intitolato a Giorgio Armani. C’è l’ok del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini
Pantelleria, l’aeroporto potrà essere intitolato a Giorgio Armani: l’annuncio di Salvini Il vicepremier ha detto di aver già sollecitato Enac Link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
https://dedalomultimedia.org/notizie/ultime/28753-pantelleria-tp-salvini-apre-all%E2%80%99intitolazione-dell%E2%80%99aeroporto-a-giorgio-armani.html… #Pantelleria #Aeroporto #GiorgioArmani #MatteoSalvini #Enac #Sicilia - X Vai su X
L’aeroporto di Pantelleria sarà intitolato a Giorgio Armani C’è l’ok del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini.