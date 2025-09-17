L’aeroporto di Pantelleria sarà intitolato a Giorgio Armani L’Enac | Avviate le interlocuzioni con la famiglia dello stilista

Il consiglio d’amministrazione dell’Enac ha deliberato l’avvio della procedura per intitolare l’aeroporto di Pantelleria a Giorgio Armani, morto a 91 anni lo scorso 4 settembre. Come successo con lo scalo di Malpensa (Milano), intitolato a Berlusconi, la proposta è arrivata dal ministro dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini e ora è nelle mani dell’Ente nazionale aviazione civile: «Abbiamo accolto la proposta di intitolare l’aeroporto di Pantelleria allo stilista Giorgio Armani, profondamente legato alla comunità pantesca, e disposto l’avvio di un’istruttoria e delle necessarie interlocuzioni con la famiglia dello stilista», si legge nel comunicato dell’ente che oggi 17 settembre si è riunito nello scalo dell’isola trapanese. 🔗 Leggi su Open.online