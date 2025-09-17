L’aeroporto di Pantelleria sarà intitolato a Giorgio Armani C’è l’ok del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini

Ilfattoquotidiano.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il l egame tra l’isola di Pantelleria e il compianto Giorgio Armani durava da anni. Un rapporto consolidato fatto di amore e frequenze assidue durante l’estate. Lo stilista, morto a Milano il 4 settembre scorso, aveva una bellissima villa, vista mare, dove accoglieva amici, soci e addetti ai lavori. Inoltre Armani era cittadino onorario dell’isola dal 10 agosto 2006. Non ha stupito il fatto che il Comune di Pantelleria abbia proposto di intitolare l’aeroporto proprio a Giorgio Armani. La delibera della giunta municipale, guidata dal sindaco Fabrizio D’Ancona, ha proposto l’intitolazione come “segno di riconoscenza e gratitudine”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

l8217aeroporto di pantelleria sar224 intitolato a giorgio armani c8217232 l8217ok del ministro delle infrastrutture e dei trasporti matteo salvini

© Ilfattoquotidiano.it - L’aeroporto di Pantelleria sarà intitolato a Giorgio Armani. C’è l’ok del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini

In questa notizia si parla di: aeroporto - pantelleria

Pantelleria irraggiungibile, weekend da incubo: passeggeri bloccati per 27 ore all'aeroporto di Palermo

"Luogo d'anima". Pantelleria propone di intitolare l'aeroporto ad Armani

Cerca Video su questo argomento: L8217aeroporto Pantelleria Sar224 Intitolato