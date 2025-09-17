L’aeroporto di Pantelleria sarà intitolato a Giorgio Armani C’è l’ok del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini

Il l egame tra l’isola di Pantelleria e il compianto Giorgio Armani durava da anni. Un rapporto consolidato fatto di amore e frequenze assidue durante l’estate. Lo stilista, morto a Milano il 4 settembre scorso, aveva una bellissima villa, vista mare, dove accoglieva amici, soci e addetti ai lavori. Inoltre Armani era cittadino onorario dell’isola dal 10 agosto 2006. Non ha stupito il fatto che il Comune di Pantelleria abbia proposto di intitolare l’aeroporto proprio a Giorgio Armani. La delibera della giunta municipale, guidata dal sindaco Fabrizio D’Ancona, ha proposto l’intitolazione come “segno di riconoscenza e gratitudine”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

