L’Aeronautica Militare in Estonia | aerei italiani a guardia dei Baltici
Schierati da poco in Estonia, gli F-35 italiani hanno avuto una parte importante nell’intercettazione di velivoli russi e nel pattugliamento in seguito allo sconfinamento dei droni di Mosca in territorio polacco. Da agosto l’Aeronautica italiana è al comando della Baltic Air Policing. L'articolo contiene una gallery fotografica.. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: aeronautica - militare
Nave russa (e forse un sottomarino Kilo) nello stretto di Sicilia, da Sigonella decolla un aereo dell'Aeronautica militare
“Vietri in Scena”, Concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare: giovedì 10 luglio 2025 ore 21:00
La Banda Musicale dell’Aeronautica Militare in concerto a Cisterna
Anziano disperso sull’Appennino tosco-emiliano: salvato dall’#AeronauticaMilitare con tecnologia d’avanguardia | FOTO - X Vai su X
Fiera del Levante. Anche quest’anno presente lo stand dell’Aeronautica Militare per far conoscere la realtà della Forza Amata ai cittadini, soprattutto ai più giovani. Vi aspettano con il simulatore Aliante Twin Astir utilizzato l’addestramento al volo dei giovani pil - facebook.com Vai su Facebook
Tensione nei cieli dell'Estonia: due F-35 italiani intercettano un aereo russo - 35 italiani sono decollati dalla base di Ämari, in Estonia, per intercettare un velivolo russo nell’ambito della missione di pattugliamento aereo della NATO. Come scrive ilgiornale.it
F-35 italiani intercettano (per la prima volta) jet russi in Estonia: lo scramble nello spazio aereo Nato - Lo comunica il Comando aereo della Nato: «Per la prima volta due F- Scrive ilmessaggero.it