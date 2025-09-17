L’Aeronautica Militare in Estonia | aerei italiani a guardia dei Baltici

Schierati da poco in Estonia, gli F-35 italiani hanno avuto una parte importante nell’intercettazione di velivoli russi e nel pattugliamento in seguito allo sconfinamento dei droni di Mosca in territorio polacco. Da agosto l’Aeronautica italiana è al comando della Baltic Air Policing. L'articolo contiene una gallery fotografica.. 🔗 Leggi su Laverita.info

