Ladri sportivi nel negozio | rubate felpe e scarpe da ginnastica

Hanno rubato felpe e scarpe da ginnastica in un negozio. Pensavano di averla fatta franca ma sono stati notati da personale della vigilanza. Un 27enne e un 35enne, entrambi georgiani e senza dimora, sono stati arrestati.La coppia ha agito in via di Salone, in un’attività commerciale di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: ladri - sportivi

