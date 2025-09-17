Ladri di case primo sgombero a Merano grazie al ddl Sicurezza | chi erano i tre abusivi

La polizia di Stato ha eseguito a in via Schaffer a Merano, il primo sgombero immediato di un immobile nella provincia di Bolzano. G razie al Decreto Sicurezza”. L’immobile era occupato abusivamente da tre persone. A seguito della denuncia formalizzata dal proprietario dell’alloggio e su disposizione dell’autorità giudiziaria, il personale della Squadra Investigativa, con gli Agenti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di P.S. di Merano, si è recato va in Via Schaffer. Nell’immobile c’erano un cittadino italiano e due cittadini stranieri. Immediatamente i poliziotti procedevano a liberare l’immobile, intimando agli occupanti abusivi di allontanarsi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

