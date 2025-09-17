Ladra e ricettratrice nella rete dei carabinieri. Oltre 200 grammi di ori per nove furti.

I carabinieri della Compagnia di Mogoro, in Sardegna, dopo mesi di indagini, hanno restituito ai legittimi proprietari diversi gioielli che, negli ultimi due anni, erano stati sottratti all’interno delle rispettive abitazioni. Le indagini, coordinate dalla Procura di Oristano, nascono da un furto di monili in oro avvenuto lo scorso dicembre a Pompu (OR), a seguito del quale i militari erano riusciti ad intercettare parte della refurtiva dopo che la stessa era stata ceduta a un Compro oro. Gli accertamenti hanno poi consentito di risalire all’autore della ricettazione, una cittadina straniera residente nella provincia di Oristano che, per sottrarsi alle indagini, si era resa irreperibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

