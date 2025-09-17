L' adattamento Live-action dell' omonimo manga e cartoon promette tanta adrenalina e divertimento in un' ambientazione parigina
C i hanno pensato i francesi a fare la serie tratta dal mitico manga e poi cartone Occhi di gatto. La trasposizione live action va in onda da stasera su Rai 2 con la prima puntata ( su Raiplay c’è invece tutta la serie). Le protagoniste sono ancora loro, tre sorelle dalla doppia vita: di giorno gestiscono un caffè, di notte invece si trasformano in ladre professioniste di opere d’arte. Cristina D’Avena fa sognare Sanremo con le sigle cult dei cartoni animati X Leggi anche › “Lupin”, 10 curiosità sul ladro gentiluomo che torna su Netflix con una nuova serie La serie, ideata da Michel Catz ( Bellefond ) e diretta da Alexandre Laurent, pur riprendendo fedelmente la storia originale Cat’s Eye di Tsukasa H?j? ( Angel Heart ) modernizza con intelligenza la sua struttura. 🔗 Leggi su Iodonna.it
