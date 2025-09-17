L’Acrobatica torna a Pesaro Tra un anno il mondiale
Dal 17 al 20 settembre 2026, la Vitrifrigo Arena di Pesaro ospiterà le World Age Group Competitions e i Campionati Mondiali Junior di Acrobatica. Seguiranno, dal 24 al 27 settembre, i Campionati Mondiali Senior, che trasformeranno Pesaro nella capitale mondiale dell’acrobatica per due settimane. L’evento vedrà arrivare oltre 800 atleti da 45 Paesi e offrirà un doppio sguardo sulla disciplina: da un lato il settore giovanile e junior, dall’altro l’élite senior, vertice tecnico e spettacolare. Insieme, un quadro completo di uno sport che cresce e punta con decisione al futuro. La Direttrice Tecnica Nazionale Erica Loiacono e il Direttore Sportivo dell’acrobatica Fabio Gaggioli sottolineano: "Tre bronzi agli Europei non arrivano per caso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
