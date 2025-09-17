L’accoglienza a Trump a Londra | le foto con Epstein proiettate sul castello di Windsor
Quattro persone sono state arrestate nella notte di mercoledì 17 settembre per aver proiettato immagini di Donald Trump e di Jeffrey Epstein sul castello reale di Windsor. Si tratta della residenza in cui il presidente degli Stati Uniti sarà ospite di Re Carlo durante la visita di Stato in Gran Bretagna. Trump è arrivato ieri sera e oggi per lui è in programma una cerimonia proprio al castello, che si trova a 40 chilometri da Londra. Le foto. Nelle prime ore di martedì, i manifestanti hanno srotolato un enorme striscione con una fotografia di Trump ed Epstein vicino al Castello di Windsor. In seguito hanno proiettato diverse immagini dei due su una delle torri del castello. 🔗 Leggi su Open.online
