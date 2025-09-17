L’Accademia Carrara protagonista su The Plan con il progetto di Ravalli Architetti
L’ Accademia Carrara di Bergamo conquista le pagine di The Plan, una delle riviste di architettura e design più autorevoli, con un servizio dedicato al progetto firmato dallo studio Antonio Ravalli Architetti. Un riconoscimento che conferma la doppia vocazione del museo: custode di un patrimonio artistico inestimabile e, al tempo stesso, luogo capace di rinnovarsi e di adattarsi alle esigenze del museo moderno. The Plan sottolinea la sensibilità con cui è stato condotto l’intervento: una netta distinzione tra gli spazi della collezione permanente, collocata al secondo piano, e quelli destinati alle mostre temporanee, al primo piano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
