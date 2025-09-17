La Zerogradini il percorso senza ostacoli che ridisegna l’anima di Bergamo
All’interno della «Millegradini» ci sarà anche quest’anno il percorso inclusivo che unirà cultura, accessibilità e solidarietà: un viaggio tra luoghi storici e nuove prospettive per una città davvero aperta a tutti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
