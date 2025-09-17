Una grande festa a tinte amaranto. La Zenith Prato ha presentato alla città tutte le sue squadre di calcio, maschili e femminili, ma anche le attività che porta avanti nella danza e nel padel, sotto gli occhi divertiti e orgogliosi del socio di maggioranza, Carmine Valentini, della vicepresidente Giulia Valentini, e degli altri membri del cda, Fausto e Giuseppe Rotondo ed Elisa Valentini, responsabile amministrazione e area padel. A condurre la serata, sul palco, Mattia Di Vivona, uno degli ultimi ingressi nel cda Zenith Prato. Applausi per tutti. Dai Piccoli Amici del 2019-2020 alla formazione di Eccellenza, nel maschile, passando per Primi Calci del 2018 e del 2017, Pulcini del 2016 e del 2015, Esordienti del 2014 e del 2013, Giovanissimi B 2012, Giovanissimi Regionali 2011, Allievi 2010, Allievi Regionali 2009, Juniores Regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Zenith è sempre più big. Applausi al "Chiavacci"