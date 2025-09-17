La Volta Buona pagelle 17 settembre | Clizia Incorvaia parla di disturbi alimentari 9; Carmen Lasorella racconta Mogadiscio 10
Nuovo appuntamento con La Volta Buona e Caterina Balivo: nella puntata del 17 settembre del popolare talk show, un’ampia parentesi dedicata a dieta e benessere, con le testimonianze di Clizia Incorvaia e Nadia Rinaldi, e il toccante racconto della giornalista Carmen Lasorella. La storia di riscatto di Pietro Parisi e Nadia Rinaldi. Voto 8. Nella parentesi di apertura dello show, i riflettori sono tutti puntati sulla salute a tavola: insieme agli ospiti in studio, Caterina Balivo ha affrontato i pro e contro del digiuno intermittente, un regime alimentare molto amato dalle star e non solo. A raccontare la sua “Volta Buona” è stato lo chef Pietro Parisi, che è riuscito a perdere ben 130 kg: “A 25 anni pesavo 210 kg, ma nonostante non mi piacessi avevo accettato quello che ero. 🔗 Leggi su Dilei.it
