La verità sui professori Paolo morto a soli 15 anni la rivelazione shock dei genitori

Thesocialpost.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Mendico, 15 anni, e la rivelazione choc sui professori: le parole dei genitori – Una tragedia che scuote, una storia che non lascia indifferenti. La voce di Simonetta, mamma di Paolo, si spezza nel raccontare gli ultimi giorni del suo ragazzo – un figlio dolce, fragile, pieno di sogni – che, poco prima di rientrare a scuola, ha scelto il silenzio più duro. Il dolore cresce, la rabbia pure: Paolo Mendico, ad appena 14 anni, è diventato simbolo di una generazione troppo spesso lasciata sola davanti a bulli, prese in giro e indifferenza. La famiglia Mendico chiede giustizia e interventi concreti: il fratello maggiore ha scritto direttamente a Giorgia Meloni e al ministro Valditara, perché – come sottolineano – “non ci siano altre vittime”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Paolo suicida a 15 anni, i genitori agli ispettori: «I professori davano ragione ai bulli» - «Disgraziati sono e disgraziati rimarranno, intanto mio figlio ci ha rimesso la vita».

Paolo morto suicida a 14 anni, il papà: "Lo bullizzavano anche le maestre" - La famiglia è convinta che il ragazzino abbia compiuto l'estremo gesto perché vittima di bullismo e che la scuola abbia una responsabilità.

