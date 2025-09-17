News TV. Durante una recente puntata di È sempre Cartabianca, un acceso confronto tra Enzo Iacchetti e un ospite israeliano ha portato a un momento di forte tensione. Dopo l’ennesima denuncia da parte di Iacchetti sul “genocidio” a Gaza, l’attore è stato definito “ fascista ” dal suo interlocutore. In seguito a questa accusa, Iacchetti ha reagito in modo impulsivo, alzandosi dalla sedia e gridando “ ti prendo a pugni ”, arrivando persino a minacciare di lasciare la trasmissione in diretta. Solo l’intervento di Bianca Berlinguer, che ha mandato la pubblicità per ristabilire la calma, ha evitato il peggio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - La verità dietro la furia di Iacchetti a Cartabianca: perché è esploso così