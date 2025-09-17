La vedova di Navalny | Mio marito è stato avvelenato lo provano gli esami di due laboratori all’estero
Yulia Navalnaya, moglie di Alexei Navalny, leader dell’opposizione al presidente russo Putin, morto in un carcere del Circolo Polare Artico, il 16 febbraio 2024, ne è convinta: il marito è stato avvelenato. Se la donna, sin dai primi giorni, aveva rilanciato le accuse verso il Cremlino – sempre respinte dall’entourage del presidente Putin – oggi ha parlato di test di laboratorio, effettuati all’estero, su campioni biologici prelevati dal corpo di Alexei. Navalnya ha pubblicato un video sui social, in cui racconta che i campioni biologici sono stati portati all’estero, nel 2024, tramite vie clandestine, e sono stati ben due i laboratori ad analizzarli: “Questi laboratori in due Paesi diversi sono giunti alla stessa conclusione: Alexei è stato ucciso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
