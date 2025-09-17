Yulia Navalnaya, moglie di Alexei Navalny, leader dell’opposizione al presidente russo Putin, morto in un carcere del Circolo Polare Artico, il 16 febbraio 2024, ne è convinta: il marito è stato avvelenato. Se la donna, sin dai primi giorni, aveva rilanciato le accuse verso il Cremlino – sempre respinte dall’entourage del presidente Putin – oggi ha parlato di test di laboratorio, effettuati all’estero, su campioni biologici prelevati dal corpo di Alexei. Navalnya ha pubblicato un video sui social, in cui racconta che i campioni biologici sono stati portati all’estero, nel 2024, tramite vie clandestine, e sono stati ben due i laboratori ad analizzarli: “Questi laboratori in due Paesi diversi sono giunti alla stessa conclusione: Alexei è stato ucciso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La vedova di Navalny: “Mio marito è stato avvelenato, lo provano gli esami di due laboratori all’estero”